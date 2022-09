Italia-Inghilterra, le formazioni ufficiali (Di venerdì 23 settembre 2022) La Nations League prosegue con la sfida di lusso tra Italia e Inghilterra questa sera alle 20:45 allo Stadio San Siro di Milano. Se gli azzurri vincessero la sfida di questa sera, un posto nelle finali della UEFA Nations League (UNL) sarebbe possibile. Sicuramente una vittoria darebbe animo, soprattutto per affrancarsi un po’ da quella profonda delusione che pervade tutti per l’assenza della nostra Nazionale ai Mondiali in Qatar. L’obiettivo sono i tre punti di cui hanno bisogno i nostri giocatori per rimanere nella Lega A anche nella prossima edizione della competizione. Imbattuti da cinque scontri diretti contro l’Inghilterra, l’Italia di Mancini conserva quel vantaggio psicologico conseguito principalmente grazie alla vittoria dell’EURO 2020 la scorsa estate. L’euforia della vittoria si è dissolta velocemente per ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 23 settembre 2022) La Nations League prosegue con la sfida di lusso traquesta sera alle 20:45 allo Stadio San Siro di Milano. Se gli azzurri vincessero la sfida di questa sera, un posto nelle finali della UEFA Nations League (UNL) sarebbe possibile. Sicuramente una vittoria darebbe animo, soprattutto per affrancarsi un po’ da quella profonda delusione che pervade tutti per l’assenza della nostra Nazionale ai Mondiali in Qatar. L’obiettivo sono i tre punti di cui hanno bisogno i nostri giocatori per rimanere nella Lega A anche nella prossima edizione della competizione. Imbattuti da cinque scontri diretti contro l’, l’di Mancini conserva quel vantaggio psicologico conseguito principalmente grazie alla vittoria dell’EURO 2020 la scorsa estate. L’euforia della vittoria si è dissolta velocemente per ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti da Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Ore 20.45 ??? Stadio 'G… - juventusfc : In bocca al lupo, @bonucci_leo19 e Federico ?? L’Italia incontra l’Inghilterra in #NationsLeague questa sera ??????… - calciomercatoit : ??+++ Sandro #Tonali ha appena lasciato il ritiro della #Nazionale: non sarà disponibile per i match con… - elixstyless : oddio ma stasera si ripete la storia con italia inghilterra oddiooo louis come stai come stai - hesbravee : Louis si è dato malato per poter vedere Italia Inghilterra -