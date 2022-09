Italia-Bulgaria U20 volley, a che ora inizia la semifinale degli Europei, dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 23 settembre 2022) Sabato 24 settembre proseguiranno per l’Italia gli Europei U20 2022 di volley: la semifinale vedrà la sfida tra gli azzurri e la Bulgaria e si giocherà alle ore 17.30. La diretta streaming della semifinale degli Europei U20 di volley tra Italia e Bulgaria sarà fruibile sul canale Youtube della CEV. Di seguito il programma della semifinale. PROGRAMMA Europei U20 volley 2022 Sabato 24 settembre 2022, ore 17.30semifinale: Italia-Bulgaria Diretta streaming su Youtube CEV Foto: CEV Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) Sabato 24 settembre proseguiranno per l’gliU20 2022 di: lavedrà la sfida tra gli azzurri e lae si giocherà alle ore 17.30. La direttadellaU20 ditrasarà fruibile sul canale Youtube della CEV. Di seguito il programma della. PROGRAMMAU202022 Sabato 24 settembre 2022, ore 17.30Direttasu Youtube CEV Foto: CEV

