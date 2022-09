Italexit di Paragone vuole uscire da tutto: Euro, Nato, Oms, Fmi (tranne l’Ocse) (Di venerdì 23 settembre 2022) "uscire dall'Euro? Assolutamente sì. Dall'Unione Europea? Assolutamente sì. Chiamandoci Italexit rifiutiamo tutto quell'impianto che si riconduce all'Unione e all'Euro". Ma volete uscire anche dalla Nato? "Assolutamente sì, e va aperto un dibattito sulle asimmetrie che la Nato sta generando". Parola di Gianluigi Paragone, leader di Italexit, intervistato ieri dal Foglio. Che l'intenzione di uscire da tutto, Oms, Banca mondiale, Fondo monetario internazionale, l'ha evidenziata e argomentata a mano a mano che il colloquio andava avanti. Ma attenzione, ci sono delle eccezioni. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 settembre 2022) "dall'? Assolutamente sì. Dall'Unionepea? Assolutamente sì. Chiamandocirifiutiamoquell'impianto che si riconduce all'Unione e all'". Ma voleteanche dalla? "Assolutamente sì, e va aperto un dibattito sulle asimmetrie che lasta generando". Parola di Gianluigi, leader di, intervistato ieri dal Foglio. Che l'intenzione dida, Oms, Banca mondiale, Fondo monetario internazionale, l'ha evidenziata e argomentata a mano a mano che il colloquio andava avanti. Ma attenzione, ci sono delle eccezioni.

gparagone : Ai giovani, costretti a contendersi un posto di lavoro persino coi genitori, diciamo: se non avete voglia di viver… - gparagone : Noi 14 anni di #Mattarella non li vogliamo. @RaiTre @RaiParlamento #Paragone #ItalExit - gparagone : Alleanze? Con Italia Sovrana e Popolare dialogheremo molto volentieri in termini di intergruppo. @raitre… - sonoViolet : RT @CiaoNando: Per vostra informazione chi vota #Paragone #ItalExit vota per #Casapound Inoltre nella raccolta di firme ci sono dei defun… - Ashmira1 : RT @gianluca826: EPICO Gianluigi #Paragone davanti a 30 Mila persone Ogni fratello della resistenza dovrebbe ascoltare questo video! #Itale… -