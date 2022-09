Istat: il Pil italiano è cresciuto del 6,7% nel 2021 (Di venerdì 23 settembre 2022) L’Istat ha rivisto al rialzo la crescita dell’economia italiana per il periodo 2019-2021, confermando il forte recupero registrato nel 2021 con un tasso di crescita del PIL del 6,7% (una revisione al rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di aprile 2022), a fronte di un calo del 9% registrato nel 2020. Rialzo Il PIL ai prezzi di mercato nel 2021 era pari a 1.782 miliardi di euro, con una revisione al rialzo di 6,6 miliardi rispetto alla stima di aprile scorso, mentre per il 2020, il livello del PIL è stato rivisto verso l’alto di 3,6 miliardi di euro. Investimenti Gli investimenti fissi lordi nel 2021 sono aumentati in volume del 16,5%, i consumi finali nazionali del 4,2%, le esportazioni di beni e servizi del 13,4% e le importazioni del 14,7%. Il valore aggiunto in volume è aumentato ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 settembre 2022) L’ha rivisto al rialzo la crescita dell’economia italiana per il periodo 2019-, confermando il forte recupero registrato nelcon un tasso di crescita del PIL del 6,7% (una revisione al rialzo di 0,1 punti percentuali rispetto alla stima di aprile 2022), a fronte di un calo del 9% registrato nel 2020. Rialzo Il PIL ai prezzi di mercato nelera pari a 1.782 miliardi di euro, con una revisione al rialzo di 6,6 miliardi rispetto alla stima di aprile scorso, mentre per il 2020, il livello del PIL è stato rivisto verso l’alto di 3,6 miliardi di euro. Investimenti Gli investimenti fissi lordi nelsono aumentati in volume del 16,5%, i consumi finali nazionali del 4,2%, le esportazioni di beni e servizi del 13,4% e le importazioni del 14,7%. Il valore aggiunto in volume è aumentato ...

fattoquotidiano : L’Istat rivede al rialzo il Pil 2021 (+ 6,7%) Crescita trainata dall’edilizia. Scende il debito pubblico - Agenzia_Ansa : Nel 2021 il Pil italiano in volume è cresciuto del 6,7%. Lo comunica l'Istat che nei conti economici nazionali diff… - istat_it : Conti economici nazionali: nel 2021 il Pil (in volume) aumenta del 6,7% rispetto al 2020 (+0,1 punti percentuali ri… - gsartecucina : RT @istat_it: Conti economici nazionali: nel 2021 il Pil (in volume) aumenta del 6,7% rispetto al 2020 (+0,1 punti percentuali rispetto all… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: L’Istat rivede al rialzo il Pil 2021 (+ 6,7%) Crescita trainata dall’edilizia. Scende il debito pubblico -