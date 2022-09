Iran, il presidente Raisi rifiuta l’intervista con la giornalista della Cnn senza velo (Di venerdì 23 settembre 2022) All’ultimo minuto il presidente Iraniano Ebrahim Raisi ha rifiutato un’intervista con la Cnn perché la famosa giornalista Christiane Amanpour si è rifiutata di indossare il velo. Lo ha raccontato la stessa giornalista e inviata di guerra britannica di origine Iraniana, 64 anni, che avrebbe dovuto intervistare il leader Iraniano. Dopo il rifiuto di Raisi, la giornalista – sui suoi profili social – ha pubblicato la foto della sedia vuota nel luogo in cui si sarebbe dovuto tenere il colloquio, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York. “Le proteste stanno spazzando l’Iran e le donne stanno bruciando i loro hijab dopo la morte di Mahsa Amini, ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 23 settembre 2022) All’ultimo minuto iliano Ebrahimhato un’intervista con la Cnn perché la famosaChristiane Amanpour si èta di indossare il. Lo ha raccontato la stessae inviata di guerra britannica di origineiana, 64 anni, che avrebbe dovuto intervistare il leaderiano. Dopo il rifiuto di, la– sui suoi profili social – ha pubblicato la fotosedia vuota nel luogo in cui si sarebbe dovuto tenere il colloquio, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York. “Le proteste stanno spazzando l’e le donne stanno bruciando i loro hijab dopo la morte di Mahsa Amini, ...

RaiNews : Dopo aver atteso 40 minuti, il Presidente dell'Iran Ebrahim Raisi ha preteso che Christiane Amanpour indossasse il… - di_trilli : Senza chador, niente intervista al presidente dell’Iran. Fallaci se lo levò davanti a Khomeini - tfnews_t : #Amanpour della @CNN non indossa il velo. Presidente #Iran rifiuta #intervista #christianeamanpour @camanpourabc… - Simone76623275 : RT @IOdonna: Dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata perché non portava bene il velo, l'iran è in fiamme. La polizia risponde con i proiett… - EmWatsonITALY : RT @IOdonna: Dopo la morte di Mahsa Amini, arrestata perché non portava bene il velo, l'iran è in fiamme. La polizia risponde con i proiett… -