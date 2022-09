“Io sono l’abisso” il nuovo film di Donato Carrisi, dal 27 ottobre nelle sale (Di venerdì 23 settembre 2022) il nuovo film di Donato Carrisi, “Io sono l’abisso” sarà nelle sale italiane dal 27 ottobre. Da dove è tratto “Io sono l’abisso” Per lo scrittore e regista di Martina Franca già premiato con il David di Donatello nel 2019 (glielo consegnò Steven Spielberg) un’altra pellicola. Attesissima, fra l’altro. Il thriller è tratto da un libro che Donato Carrisi scrisse due anni fa. Io sono l’abisso: sinossi Il suo lavoro è occuparsi della spazzatura. La gente non pensa mai a ciò che getta via. Invece lui sa che proprio tra i rifiuti si nascondono i segreti delle persone. Ed è così che sceglie le sue vittime.“Le persone dicono bugie, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 settembre 2022) ildi, “Io” saràitaliane dal 27. Da dove è tratto “Io” Per lo scrittore e regista di Martina Franca già premiato con il David di Donatello nel 2019 (glielo consegnò Steven Spielberg) un’altra pellicola. Attesissima, fra l’altro. Il thriller è tratto da un libro chescrisse due anni fa. Io: sinossi Il suo lavoro è occuparsi della spazzatura. La gente non pensa mai a ciò che getta via. Invece lui sa che proprio tra i rifiuti si nascondono i segreti delle persone. Ed è così che sceglie le sue vittime.“Le persone dicono bugie, ...

