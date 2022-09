Intervista a Stramezzi (Italexit): “175mila vittime Covid e i danneggiati dal vaccino vogliono la verità” (Video) (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set — Nonostante la comprovata efficacia delle terapie domiciliari e i danni del protocollo «Tachipirina e vigile attesa» il ministero della Salute sembra intenzionato a reiterare gli errori del passato: ne è convinto il dottor Andrea Stramezzi, candidato Italexit, strenuo sostenitore delle cure domiciliari contro il Covid e per questo considerato «eretico» dalla narrazione pandemica dominante. «Il ministero, Aifa e Ema sono intenzionati a somministrare la quinta, sesta e settima dose alla popolazione», spiega ai microfoni del Primato Nazionale a margine del comizio di Italexit a Campo de’ Fiori. «Le dosi sono già state ordinate ma non sono aggiornate alle nuove varianti, sono cioè tarate sulle varianti già superate». Quindi perché inocularsi terapie geniche sperimentali non aggiornate? «Lo ha detto anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set — Nonostante la comprovata efficacia delle terapie domiciliari e i danni del protocollo «Tachipirina e vigile attesa» il ministero della Salute sembra intenzionato a reiterare gli errori del passato: ne è convinto il dottor Andrea, candidato, strenuo sostenitore delle cure domiciliari contro ile per questo considerato «eretico» dalla narrazione pandemica dominante. «Il ministero, Aifa e Ema sono intenzionati a somministrare la quinta, sesta e settima dose alla popolazione», spiega ai microfoni del Primato Nazionale a margine del comizio dia Campo de’ Fiori. «Le dosi sono già state ordinate ma non sono aggiornate alle nuove varianti, sono cioè tarate sulle varianti già superate». Quindi perché inocularsi terapie geniche sperimentali non aggiornate? «Lo ha detto anche ...

