Inter, si valuta un ritiro durante il Mondiale: Malaga o Malta le opzioni (Di venerdì 23 settembre 2022) Idea Inter: Simone Inzaghi e i restanti della formazione nerazzurra, potrebbero volare all'estero durante la sosta per i Mondiali in Qatar. L'obiettivo è riprendere la preparazione atletica in un posto caldo: questo quello che riferisce il Corriere dello Sport. Le due opzioni sarebbero Malaga o Malta. SportFace.

