Inter, ritiro durante il Mondiale: Malta e Malaga tra le destinazioni (Di venerdì 23 settembre 2022) Inter pronta ad un nuovo ritiro durante la pausa per il Mondiale in Qatar Giorni caldi in casa Inter dopo l’avvio di stagione non brillante. E al caldo la squadra nerazzurra potrebbe trovarsi durante la pausa per il Mondiale per un secondo ritiro per non farsi trovare impreparati al ritorno in campo a gennaio. “durante la sosta per i Mondiali, l’Inter quasi certamente andrà all’estero ad allenarmi per una settimana, dieci giorni. Chiaramente mancheranno i nazionali convocati per il Qatar, ma ci saranno gli azzurri che saranno impegnati con Mancini fino all’amichevole del 20 novembre contro l’Austria” si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi. Tra le mete prese in considerazione oltre Dubai, spuntano ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 23 settembre 2022)pronta ad un nuovola pausa per ilin Qatar Giorni caldi in casadopo l’avvio di stagione non brillante. E al caldo la squadra nerazzurra potrebbe trovarsila pausa per ilper un secondoper non farsi trovare impreparati al ritorno in campo a gennaio. “la sosta per i Mondiali, l’quasi certamente andrà all’estero ad allenarmi per una settimana, dieci giorni. Chiaramente mancheranno i nazionali convocati per il Qatar, ma ci saranno gli azzurri che saranno impegnati con Mancini fino all’amichevole del 20 novembre contro l’Austria” si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi. Tra le mete prese in considerazione oltre Dubai, spuntano ...

mimitesto : @it_inter Chi paga il viaggio, il campo d'allenamento, albergo, acqua calda per le docce, ristorante oppure vanno d… - BullaInterista : BC Parthers si presentò con 900mln di euro ma nulla. Pif (e non lo dico io c è l'intervista chiara e tonda fatta un… - 4LEX4ND4N0V1C : L'Inter farà il ritiro invernale, durante i mondiali, a Dubai. Strano. - 10Innamorato : RT @it_inter: L'Inter ha optato per un ritiro invernale nel periodo del Mondiale, una ricarica al caldo: Canarie o Dubai GDS - LuigiBevilacq17 : RT @it_inter: L'Inter ha optato per un ritiro invernale nel periodo del Mondiale, una ricarica al caldo: Canarie o Dubai GDS -