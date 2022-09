Inter, Marotta convinto: "Dopo la sosta ci riprenderemo" (Di venerdì 23 settembre 2022) Come riporta La Gazzetta dello Sport , Marotta ha detto fiducioso: "Oggi l'Inter ha gli stessi punti che aveva nell' anno dello scudetto con Conte . Dopo sette giornate ha segnato tre gol in più e ne ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 23 settembre 2022) Come riporta La Gazzetta dello Sport ,ha detto fiducioso: "Oggi l'ha gli stessi punti che aveva nell' anno dello scudetto con Conte .sette giornate ha segnato tre gol in più e ne ...

cmdotcom : #Inter, non solo #Skriniar: metà squadra è in scadenza nel 2023. #Marotta aspetta messaggi da #Zhang - pisto_gol : L’#Inter di #Conte poteva non piacere, ma sapeva sempre cosa fare e come farlo.Quella di #Inzaghi è esattamente il… - sportface2016 : #Inter, dubbi sulla preparazione estiva: #Marotta pensa a #Sassi - serieAnews_com : ???? #Inter, dopo il pranzo dirigenziale di oggi è stata rinnovata la fiducia a #Inzaghi: presente anche #Zhang - CattaDario : RT @marifcinter: #Marotta alla cena da Pellegrini: 'Guardate che oggi l’Inter ha gli stessi punti che aveva nell’anno dello scudetto con Co… -