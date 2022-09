Instagram testa il blocco automatico delle foto di nudo non richieste (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - Instagram, società controllata da Meta, sta lavorando ad una funzione che ha l'obiettivo di consentire agli utenti di bloccare le foto di nudo non richieste nei loro messaggi diretti. "Nudity protection" sarà un'impostazione della privacy opzionale, simile alla funzione “Parole nascoste” (Hidden Words) lanciata lo scorso anno, che filtra i messaggi contenenti linguaggio offensivo. Utilizzando l'apprendimento automatico, Instagram impedirà la consegna di immagini di nudo. Inoltre, l'azienda non visualizzerà o archivierà nessuna delle immagini. Quando riceviamo una foto “sospetta” e contenente nudo, secondo le prime indiscrezioni, ci verrà proposta coperta: a quel punto possiamo decidere noi se visualizzarla o ... Leggi su agi (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI -, società controllata da Meta, sta lavorando ad una funzione che ha l'obiettivo di consentire agli utenti di bloccare ledinonnei loro messaggi diretti. "Nudity protection" sarà un'impostazione della privacy opzionale, simile alla funzione “Parole nascoste” (Hidden Words) lanciata lo scorso anno, che filtra i messaggi contenenti linguaggio offensivo. Utilizzando l'apprendimentoimpedirà la consegna di immagini di. Inoltre, l'azienda non visualizzerà o archivierà nessunaimmagini. Quando riceviamo una“sospetta” e contenente, secondo le prime indiscrezioni, ci verrà proposta coperta: a quel punto possiamo decidere noi se visualizzarla o ...

