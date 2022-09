Inizano i referendum nelle regioni occupate. Kiev: "Gruppi armati per costringere la popolazione a votare" (Di venerdì 23 settembre 2022) Da oggi al 27 settembre si vota nelle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Il governatori locali denunciano i comportamenti delle forze armate russe Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 settembre 2022) Da oggi al 27 settembre si votadi Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. Il governatori locali denunciano i comportamenti delle forze armate russe

robreg1 : RT @HuffPostItalia: Inizano i referendum nelle regioni occupate. Kiev: 'Gruppi armati per costringere la popolazione a votare' https://t.co… - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Inizano i referendum nelle regioni occupate. Kiev: 'Gruppi armati per costringere la popolazione a votare' https://t.co… - HuffPostItalia : Inizano i referendum nelle regioni occupate. Kiev: 'Gruppi armati per costringere la popolazione a votare' -