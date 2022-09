Infortunio Origi, il Milan ha una speranza per il belga: ecco quale (Di venerdì 23 settembre 2022) Infortunio Origi, il Milan ha una speranza per il ritorno dell’attaccante belga: le ultimissime sulle sue condizioni Prosegue il programma di recupero di Divock Origi dopo l’Infortunio. Stando a quanto riferito da Milannews24, l’attacante farà ritorno dal Belgio settimana prossima. Quasi impossibile un suo recupero in vista della sfida tra Empoli e Milan, mentre l’obiettivo è quello di a riaverlo a disposizione per le sfide con Chelsea e Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022), ilha unaper il ritorno dell’attaccante: le ultimissime sulle sue condizioni Prosegue il programma di recupero di Divockdopo l’. Stando a quanto riferito danews24, l’attacante farà ritorno dal Belgio settimana prossima. Quasi impossibile un suo recupero in vista della sfida tra Empoli e, mentre l’obiettivo è quello di a riaverlo a disposizione per le sfide con Chelsea e Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

paolobocciarel1 : Hanno gioito all’infortunio di Lukaku le mie merde. Origi Rebic Theo Tonali Mignan continua… - Ale_Mansi : @Fedeshi_ Capire Rebic penso sia difficile per chiunque a prescindere dallo staff, Origi ha avuto delle ricadute di un infortunio precedente - Ale_Mansi : @Fedeshi_ Tolti Rebic che è un catorcio e Origi (infortunio precedente al suo arrivo), non abbiamo avuto grossi problemi - Frances54325203 : Chissà se,dato l'infortunio di Origi e Giroud che le ha giocate praticamente tutte,questo ragazzo avrà qualche minu… - MilanClubRho : Sandro #Tonali non giocherà con gli azzurri. Di nuovo l'infortunio muscolare ... salterà l'Empoli. Questa non ci vo… -