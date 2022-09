Infortunio alla caviglia durante l’escursione: 66enne recuperata dal Soccorso Alpino e portata in ospedale (Di venerdì 23 settembre 2022) San Pellegrino Terme. La VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino è stata impegnata nel primo pomeriggio di giovedì 22 settembre nel recupero di una donna di 66 anni che non riusciva più a proseguire nella sua camminata in montagna. La richiesta d’aiuto alla centrale è arrivata poco dopo le 14 da San Pellegrino Terme. La donna ha accusato un problema a una caviglia mentre si trovava lungo il sentiero che scende dalla località Vetta verso Sussia: sul posto sono state inviate le squadre del Cnsas, composte da cinque tecnici, che l’hanno raggiunta, immobilizzata e portata all’ambulanza che l’attendeva a valle. La 66enne è stata poi trasportata al Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro: le sue condizioni sono state valutate con un codice giallo. Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 settembre 2022) San Pellegrino Terme. La VI Delegazione Orobica delè stata impegnata nel primo pomeriggio di giovedì 22 settembre nel recupero di una donna di 66 anni che non riusciva più a proseguire nella sua camminata in montagna. La richiesta d’aiutocentrale è arrivata poco dopo le 14 da San Pellegrino Terme. La donna ha accusato un problema a unamentre si trovava lungo il sentiero che scende dlocalità Vetta verso Sussia: sul posto sono state inviate le squadre del Cnsas, composte da cinque tecnici, che l’hanno raggiunta, immobilizzata eall’ambulanza che l’attendeva a valle. Laè stata poi trasal Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro: le sue condizioni sono state valutate con un codice giallo.

DiMarzio : #NationsLeague | Colpo alla testa per #Koopmeiners - GoalItalia : Colpo alla testa per Koopmeiners in Polonia-Olanda ? Mani sul volto, esce in barella dopo 6 minuti ?? - GoalItalia : Allegri svela il suo piano originario: Locatelli avrebbe dovuto fare la prima riserva senza il grave infortunio di… - juvemyheart : RT @SalJ80: State abboccando Alla notizia fake sull'infortunio di #Milik. Ma ripigliatevi cazzo! - AllesHockey : RT @HSHScom: Carr dovrà avere pazienza, oltre al “long Covid” il canadese soffre di un infortunio alla testa - -