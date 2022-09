Inedito José Mourinho | rapper nel video di Stormzy

(Di venerdì 23 settembre 2022) Un, in versione. Il tecnico della Roma protagonista per alcuni secondi nel nuovodell'artista britannico, " Mel made me do it "

Luxgraph : Inedito José Mourinho: l’allenatore diventa rapper nel video di Stormzy #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -

Corriere TV

UnMourinho, in versione rapper. Il tecnico della Roma protagonista per alcuni secondi nel nuovo video dell'artista britannico Stormzy, " Mel made me do it "...una serie TV in stile The Crown che racconterà la vita straordinaria di mia nonna Maria, l'... Secondo quanto riferito, l'progetto è già in via di sviluppo ma Netflix non ha ancora ... Inedito José Mourinho: l’allenatore diventa rapper nel video di Stormzy