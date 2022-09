Indici Pmi e petrolio piegano le Borse Ue, Milano ko in attesa delle elezioni (Di venerdì 23 settembre 2022) Timori per una recessione imminente e per le strette delle Banche centrali. petrolio e prezzi del gas in calo. Spread poco mosso in area 220 prima del voto. Euro a minimi da autunno 2002 su dollaro, sterlina a livello più basso da 1985 Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 23 settembre 2022) Timori per una recessione imminente e per le stretteBanche centrali.e prezzi del gas in calo. Spread poco mosso in area 220 prima del voto. Euro a minimi da autunno 2002 su dollaro, sterlina a livello più basso da 1985

ansa_economia : Borsa: Asia negativa, futures contrastati,Tokyo chiusa. In arrivo indici Pmi Francia, Germania, Ue a Stati Uniti… - moneypuntoit : ?? Germania: indici PMI preliminari tutti in calo a settembre ?? - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Asia negativa, futures contrastati,Tokyo chiusa: In arrivo indici Pmi Francia, Germania, Ue a Stati Uniti https://… - fisco24_info : Borsa: Asia negativa, futures contrastati,Tokyo chiusa: In arrivo indici Pmi Francia, Germania, Ue a Stati Uniti - classcnbc : Caffè Affari (ristretto) 5 cose da sapere prima che aprano i mercati, con @atvala: ??Sell-off WS e Asia con timori… -