Indagine Hilton | il 2022 sarà l’anno delle vacanze in famiglia per gli italiani

(Di venerdì 23 settembre 2022) MILANO – Nonostante si registri un progressivo abbassamento dei rischi legati alla pandemia, si stima che i viaggiatori continuino ad attuare scelte più ponderate per le. Una nuova ricerca commissionata da, con un campione di 1000 intervistati in Italia con figli fino a 16 anni, rivela che glisono inclini a spendere in media il 25% in più per una vacanza rispetto al periodo pre-pandemico, circa 1.800 euro a persona, secondo una recente analisi di settore. Eppure, nonostante la voglia di spendere di più, glisi confermano attenti alle spese: infatti l’accessibilità economica rimane un valore importante per il 59% degli intervistati, superata soltanto dal relax (64%) e dalla vicinanza alla spiaggia (60%). Se l’aspetto economico è importante, non è però l’unico: la durata ...