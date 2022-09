In una intercettazione il padre di Saman confessa: “Ho ucciso mia figlia” (Di venerdì 23 settembre 2022) Non hanno mai avuto dubbi gli inquirenti sul fatto che Saman, purtroppo, fosse stata uccisa la notte in cui di lei sono state perse le tracce. E che fossero stati i familiari, era abbastanza certa come notizia. La fuga del padre e della madre in Pakistan, la tentata fuga dei parenti lontano dall’Italia. Tutto lasciava pensare che la famiglia della ragazza di 18 anni, uccisa perchè non voleva vivere secondo le loro regole e voleva sposare un ragazzo di cui era davvero innamorata, avesse un grande segreto da nascondere. Oggi, spunta una intercettazione che dimostrerebbe come il padre di Saman Abbas, abbia confermato, di esser stato lui a uccidere sua figlia a Novellara, probabilmente nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio di due anni fa. L’intercettazione che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 settembre 2022) Non hanno mai avuto dubbi gli inquirenti sul fatto che, purtroppo, fosse stata uccisa la notte in cui di lei sono state perse le tracce. E che fossero stati i familiari, era abbastanza certa come notizia. La fuga dele della madre in Pakistan, la tentata fuga dei parenti lontano dall’Italia. Tutto lasciava pensare che la famiglia della ragazza di 18 anni, uccisa perchè non voleva vivere secondo le loro regole e voleva sposare un ragazzo di cui era davvero innamorata, avesse un grande segreto da nascondere. Oggi, spunta unache dimostrerebbe come ildiAbbas, abbia confermato, di esser stato lui a uccidere suaa Novellara, probabilmente nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio di due anni fa. L’che ...

