"In Italia le coppie omosessuali non sono legali", Mollicone (Fratelli d'Italia) non conosce la legge | VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo anni di battaglie, prima dialettiche e poi politico-parlamentari, nel 2016 l'Italia riuscì a scrollarsi di dosso vecchi retaggi culturali approvando e facendo entrare in vigore la legge sulle unioni civili. Tutto ciò ha permesso a persone dello stesso sesso di convolare a nozze (nella forma civile) e di vedere (parte) dei loro diritti riconosciuti a livello nazionale. Tutto ciò, nonostante la prossimità temporale, deve essere sfuggito al deputato di Fratelli d'Italia – responsabile della "Cultura" del partito di Giorgia Meloni – Federico Mollicone, visto che sostiene che in Italia le coppie omosessuali non siano legali. Anzi: "Non sono ammesse".

