“In Italia le coppie omosessuali non sono legali”: le dichiarazioni shock del deputato di Fdi | VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Federico Mollicone (Fdi): “In Italia le coppie omosessuali non sono legali” “In Italia le coppie omosessuali non sono legali”: lo ha dichiarato il deputato di Fdi e responsabile della cultura del partito di Giorgia Meloni, Federico Mollicone, già salito alla ribalta delle cronache per aver chiesto di vietare la messa in onda di un episodio del cartone animato Peppa Pig in cui, per la prima volta, veniva presentata una coppia dello stesso sesso. “In Italia le coppie omosessuali non sono legali, non sono ammesse” dice Federico Mollicone, responsabile Cultura di FdI. Penso che persino suo padre ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) Federico Mollicone (Fdi): “Inlenon” “Inlenon”: lo ha dichiarato ildi Fdi e responsabile della cultura del partito di Giorgia Meloni, Federico Mollicone, già salito alla ribalta delle cronache per aver chiesto di vietare la messa in onda di un episodio del cartone animato Peppa Pig in cui, per la prima volta, veniva presentata una coppia dello stesso sesso. “Inlenon, nonammesse” dice Federico Mollicone, responsabile Cultura di FdI. Penso che persino suo padre ...

marcofurfaro : Cosa vogliono fare Mollicone e Fratelli d'Italia? Incriminare i ragazzi e le ragazze che si amano? Arrestare le f… - lauraboldrini : Mollicone, candidato FdI alle #ElezioniPolitiche22, sostiene che in Italia “le coppie omosessuali sono illegali”.… - Mov5Stelle : I diritti sono tali se sono di tutti. L'Italia deve colmare un importante ritardo in diversi istituti di civiltà. A… - schifitor : RT @CaputaLuca: “Fermo restando che in Italia le coppie omosessuali non sono legali, non sono ammesse”. Federico Mollicone, Responsabile C… - schifitor : RT @Iperbole_: “In Italia le coppie omosessuali non sono legali, non sono ammesse” Federico Mollicone, responsabile Cultura di FDI. Ques… -