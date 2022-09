In aula spuntano altre molestie, clamoroso: sul cellulare di Ciro Grillo... (Di venerdì 23 settembre 2022) «Ca..i durissimi segue -) in Nuova Zelanda». Ciro Grillo è sempre "in tiro". Al processo per stupro nei confronti di Grillo junior e dei suoi tre amici genovesi, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, è spuntata ieri una chat alquanto compromettente per il figlio del fondatore del Movimento cinque stelle. Il documento è stato recuperato dall'avvocato Dario Romano, che rappresenta la parte civile della studentessa italo-norvegese che denunciò di essere stata violentata nel luglio del 2019 in Costa Smeralda dai quattro ragazzi, ed ha "inchiodato" Parvin Tadjik, la moglie iraniana di Beppe Grillo e madre di Ciro. L'avvocato Romano, in particolare, interrogando la signora Grillo, ha esordito chiedendole se fosse a conoscenza del fatto che il figlio avesse avuto precedenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) «Ca..i durissimi segue -) in Nuova Zelanda».è sempre "in tiro". Al processo per stupro nei confronti dijunior e dei suoi tre amici genovesi, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, è spuntata ieri una chat alquanto compromettente per il figlio del fondatore del Movimento cinque stelle. Il documento è stato recuperato dall'avvocato Dario Romano, che rappresenta la parte civile della studentessa italo-norvegese che denunciò di essere stata violentata nel luglio del 2019 in Costa Smeralda dai quattro ragazzi, ed ha "inchiodato" Parvin Tadjik, la moglie iraniana di Beppee madre di. L'avvocato Romano, in particolare, interrogando la signora, ha esordito chiedendole se fosse a conoscenza del fatto che il figlio avesse avuto precedenti ...

