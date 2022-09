In Alto Adige e Veneto uso massiccio di pesticidi: contaminati anche i parchi giochi, le Nazioni Unite chiedono zone cuscinetto (Di venerdì 23 settembre 2022) Non ci sono solo i Pfas, nel Nordest inquinato. Ci sono anche i pesticidi, frutto di un consumo massiccio in particolare in due zone: in Alto Adige per la coltivazione delle mele e in Veneto per quella miniera d’oro che sono le viti del prosecco. Il relatore speciale delle Nazioni Unite Marcos A. Orellana ha presentato nel corso della 51esima sessione ordinaria del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che si è tenuta a Ginevra una relazione frutto dell’indagine condotta alla fine dello scorso anno in Italia. Il capitolo dei pesticidi è piuttosto nutrito ed allarmante. parchi giochi contaminati IN Alto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Non ci sono solo i Pfas, nel Nordest inquinato. Ci sono, frutto di un consumoin particolare in due: inper la coltivazione delle mele e inper quella miniera d’oro che sono le viti del prosecco. Il relatore speciale delleMarcos A. Orellana ha presentato nel corso della 51esima sessione ordinaria del Consiglio dei diritti umani delleche si è tenuta a Ginevra una relazione frutto dell’indagine condotta alla fine dello scorso anno in Italia. Il capitolo deiè piuttosto nutrito ed allarmante.IN...

