Ime Udoka sospeso per 12 mesi dai Boston Celtics: il motivo (Di venerdì 23 settembre 2022) Il coach dei Boston Celtics, Ime Udoka, è stato sospeso dalla Federazione per un anno, e dovrà saltare dunque tutta la prossima stagione ormai alle porte. La notizia proveniente da Boston ha colto tutti di sorpresa, ma le relazioni intime sul posto di lavoro sono tassativamente vietate dal codice interno della franchigia. I Celtics hanno dunque optato per la sospensione, rivoluzionando i piani della squadra finalista NBA dello scorso giugno. Al posto di Udoka, sulla panchina di Boston che hanno acquistato il nostro Danilo Gallinari siederà Joe Mazzulla, attuale assistente allenatore che diventerà così head coach ad interim per un anno. Ime Udoka sospeso: Joe Mazzulla incaricato come head coach ad interim La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Il coach dei, Ime, è statodalla Federazione per un anno, e dovrà saltare dunque tutta la prossima stagione ormai alle porte. La notizia proveniente daha colto tutti di sorpresa, ma le relazioni intime sul posto di lavoro sono tassativamente vietate dal codice interno della franchigia. Ihanno dunque optato per la sospensione, rivoluzionando i piani della squadra finalista NBA dello scorso giugno. Al posto di, sulla panchina diche hanno acquistato il nostro Danilo Gallinari siederà Joe Mazzulla, attuale assistente allenatore che diventerà così head coach ad interim per un anno. Ime: Joe Mazzulla incaricato come head coach ad interim La ...

