Il Wall street journal sulle elezioni in Italia: «Sarà il primo test in Occidente su Putin». La previsione sul nuovo Parlamento (Di venerdì 23 settembre 2022) Le elezioni politiche del prossimo 25 settembre non decideranno solo la composizione del nuovo governo Italiano. Ne è certo il Wall street journal che in un articolo spiega come in ballo ci sia la «resistenza occidentale» contro Vladimir Putin. Il presidente russo, spiega il quotidiano statunitense, dopo aver ridotto le consegne di gas naturale all’Unione europea spera che i più alti costi dell’energia costringano «le democrazie europee a ridurre il sostegno all’Ucraina e ad allentare le sanzioni contro Mosca». Tuttavia, un ruolo fondamentale in chiave anti-russa potrebbe giocarlo l’ultima minaccia del capo del Cremlino circa l’utilizzo di armi nucleari in Ucraina. Un elemento che potrebbe mettere in ombra il tema delle sanzioni, dibattuto nel corso della campagna ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Lepolitiche del prossimo 25 settembre non decideranno solo la composizione delgovernono. Ne è certo ilche in un articolo spiega come in ballo ci sia la «resistenza occidentale» contro Vladimir. Il presidente russo, spiega il quotidiano statunitense, dopo aver ridotto le consegne di gas naturale all’Unione europea spera che i più alti costi dell’energia costringano «le democrazie europee a ridurre il sostegno all’Ucraina e ad allentare le sanzioni contro Mosca». Tuttavia, un ruolo fondamentale in chiave anti-russa potrebbe giocarlo l’ultima minaccia del capo del Cremlino circa l’utilizzo di armi nucleari in Ucraina. Un elemento che potrebbe mettere in ombra il tema delle sanzioni, dibattuto nel corso della campagna ...

Agenzia_Ansa : Venerdì nero sui mercati, l'Europa brucia 232 miliardi. Milano pesante a -3.3%. Male anche Wall Street. Lo spread c… - classcnbc : WALL STREET, APERTURA IN ROSSO #DOW -0,9% S&P -1,1% #NASDAQ -1,1% Rendimento Tnote 10y al 3,7%, 2y tocca 4,2% per… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Venerdì nero sui mercati, l'Europa brucia 232 miliardi. Milano pesante a -3.3%. Male anche Wall Street. Lo spread chiude… - anjamonza22 : RT @VitoLops: Wall Street sta testando ora i minimi di giugno - zazoomblog : Venti di recessione su Borse e petrolio. Milano in fase Orso (-47% settimanale). In rosso Wall Street. Crolla la st… -