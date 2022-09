Il vostro cane tira al guinzaglio? Ecco perché e che cosa fare (Di venerdì 23 settembre 2022) Cari lettori, il vostro cane tira al guinzaglio? Sì? Vi siete mai chiesti, prima di trovare un metodo efficace per risolvere il problema, il motivo per cui lo fa? Vediamo di capirne di più… Innanzitutto dobbiamo dire che il cane, seppur animale sociale modellato per millenni dalla mano dell’uomo per soddisfare le proprie esigenze, non nasce certo predisposto a stare giocoforza al nostro fianco. Se ne osservaste uno libero mentre va da un ipotetico punto A ad un altrettanto ipotetico punto B posti in linea retta tra loro, notereste che comunque difficilmente seguirebbe la linea retta, ma tenderebbe ad andare a “zig zag” col naso a terra per seguire gli odori e ispezionare più territorio. Loro fanno così, per cui potete ben dedurre che, anche soltanto per questo motivo, il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 settembre 2022) Cari lettori, ilal? Sì? Vi siete mai chiesti, prima di trovare un metodo efficace per risolvere il problema, il motivo per cui lo fa? Vediamo di capirne di più… Innanzitutto dobbiamo dire che il, seppur animale sociale modellato per millenni dalla mano dell’uomo per soddisle proprie esigenze, non nasce certo predisposto a stare giocoforza al nostro fianco. Se ne osservaste uno libero mentre va da un ipotetico punto A ad un altrettanto ipotetico punto B posti in linea retta tra loro, notereste che comunque difficilmente seguirebbe la linea retta, ma tenderebbe ad andare a “zig zag” col naso a terra per seguire gli odori e ispezionare più territorio. Loro fanno così, per cui potete ben dedurre che, anche soltanto per questo motivo, il ...

