Il treno per l'Ucraina: le foto di Julie Poly (Di venerdì 23 settembre 2022) Ukrzal?znitsia, il lavoro dell'artista Ucraina verrà esposto alla seconda edizione del Festival Internazionale di fotografia di Bologna, il cui tema Today Is Yesterday's Tomorrow è un invito a guardare al passato per un futuro migliore Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 settembre 2022) Ukrzal?znitsia, il lavoro dell'artistaverrà esposto alla seconda edizione del Festival Internazionale digrafia di Bologna, il cui tema Today Is Yesterday's Tomorrow è un invito a guardare al passato per un futuro migliore

zaynshappiness : @thoseoceaneyesx che sto nel primo treno per andare al''uni e oggi guarderò il daytime con le cuffie, sperando che… - awkgvrl : RT @Daninseries: Watch me rimanere indietro con migliaia di serie TV per spararmi 9 stagioni di One Tree Hill SONO DI NUOVO SOTTO UN TRENO… - rkivehar : io comunque cittadina responsabile fino in fondo che passo la mattina del mio compleanno sul treno per tornare a casa a votare lesss go - renzionario : RT @renzionario: Ministra Lamorgese, @GiuseppeConteIT continua con un linguaggio violento e mafioso nei miei confronti. Addirittura ora mi… - meeeliiiu : le corsette per non perdere il treno>>> -