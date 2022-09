“Il texano dagli occhi di ghiaccio”, in tv il western eastwoodiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Iris ritrasmette stasera in tv “Il texano dagli occhi di ghiaccio” di Clint Eastwood. È il secondo western da regista di successo del grande interprete americano dopo “Lo straniero senza nome”. È stato scelto nel 1996 per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti Con “Il texano dagli occhi di ghiaccio” e prima ancora con “Lo straniero senza nome” Eastwood ha calvato l’ultima onda di marea di quel genere western che agli inizi degli anni 70? appariva ormai in declino. Lo ha fatto continuando a percorrere quella strada che negli anni 60? lo aveva reso grande grazie agli spaghetti western di Sergio Leone. Eastwood infatti ha imparato bene la lezione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Iris ritrasmette stasera in tv “Ildi” di Clint Eastwood. È il secondoda regista di successo del grande interprete americano dopo “Lo straniero senza nome”. È stato scelto nel 1996 per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti Con “Ildi” e prima ancora con “Lo straniero senza nome” Eastwood ha calvato l’ultima onda di marea di quel genereche agli inizi degli anni 70? appariva ormai in declino. Lo ha fatto continuando a percorrere quella strada che negli anni 60? lo aveva reso grande grazie agli spaghettidi Sergio Leone. Eastwood infatti ha imparato bene la lezione ...

