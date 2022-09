Il testamento, la morte (forse) non improvvisa: gli ultimi misteri sulla Regina (Di venerdì 23 settembre 2022) L’apertura del testamento di Elisabetta II metterà fine a una fase della storia britannica. Ma quando avverrà? Cosa verrà divulgato? Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) L’apertura deldi Elisabetta II metterà fine a una fase della storia britannica. Ma quando avverrà? Cosa verrà divulgato?

FilippoCarmigna : Il testamento, la morte (forse) non improvvisa: gli ultimi misteri intorno la Regina - utzpaolo : @f1globulirossi @asormax @vfeltri Laico, anticlericale e fortemente critico nei confronti del papa. Ateo, per lo me… - Soffotcka : @Precarioillumi1 si praticamente morte, assicurati che abbia fatto il testamento a tuo favore, in questo stato fare… - goddessofnight_ : @LuceDiamante3 In realtà no,suo padre si fece imbalsamare ma sembrerebbe che lei non ha scelto questa pratica,purtr… - rosydelpopolo : Fabrizio de André - Il testamento -