Il Sud, questo sconosciuto! Fuori dall’agenda politica, è la storica opportunità che il Paese ha (Di venerdì 23 settembre 2022) di Alessandro Cannavale e Andrea Leccese Mai come in questa tornata, gli elettori decideranno – ognuno con il proprio grado di consapevolezza – quali e quante risposte offrire alle questioni aperte nel nostro Paese. Tra le altre, indubbiamente, occupano un posto di rilievo le disuguaglianze interne. Su questo come su altri temi, le coalizioni principali (anche per le inevitabili conflittualità interne) arrancano visibilmente, da anni, nell’elaborazione di nuove forme di solidarietà sociale e persino nell’efficace lettura delle dinamiche in corso (su temi come lavoro, scuola, energia, perimetro dei diritti e dei beni comuni). I dati Eurostat (riportati di seguito nelle infografiche) evidenziano chiaramente l’entità del divario interno italiano, anche rispetto agli altri Paesi dell’Unione. Qui si sono presi in considerazione solo due indicatori: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) di Alessandro Cannavale e Andrea Leccese Mai come in questa tornata, gli elettori decideranno – ognuno con il proprio grado di consapevolezza – quali e quante risposte offrire alle questioni aperte nel nostro. Tra le altre, indubbiamente, occupano un posto di rilievo le disuguaglianze interne. Sucome su altri temi, le coalizioni principali (anche per le inevitabili conflittualità interne) arrancano visibilmente, da anni, nell’elaborazione di nuove forme di solidarietà sociale e persino nell’efficace lettura delle dinamiche in corso (su temi come lavoro, scuola, energia, perimetro dei diritti e dei beni comuni). I dati Eurostat (riportati di seguito nelle infografiche) evidenziano chiaramente l’entità del divario interno italiano, anche rispetto agli altri Paesi dell’Unione. Qui si sono presi in considerazione solo due indicatori: il ...

