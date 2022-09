Il Rolex al polso di Roger Federer nel giorno del ritiro è il migliore di una collezione da fuoriclasse

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Al termine di una carriera durata 24 anni con oltre 1.500 partite e 20 memorabili vittorie nel Grande Slam,ha annunciato che alla fine di settembre, dopo la Laver Cup di Londra, appenderà le racchette al chiodo accanto alla sua incredibiledi blazer. Poiché non gioca più da Wimbledon 2021 a causa di un infortunio,ha pubblicato un sentito messaggio in cui ringrazia con stile i fan, la famiglia, gli avversari e il proprio team di supporto per il loro costante amore e per tutti i bei momenti vissuti insieme. Nel corso di tutti questi anni, non è stato solo il tennis a portarlo al centro dell'attenzione.è stato spesso inserito nella nostra classifica degli uomini meglio vestiti: fuori dal campo si è trasformato da dilettante che indossava una XL sul red carpet a ...