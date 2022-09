Il Quinto Giorno: Tutto Sulla Nuova Fiction Rai! (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Quinto Giorno: la Nuova importante produzione internazionale targata Rai racconta di un grande pericolo proveniente dalle profondità del mare, che minaccia l’umanità… Il Quinto Giorno è la Nuova Fiction targata Rai, frutto dell’Alleanza Europea con le emittenti francesi e tedesche. La collaborazione con altre reti stranieri, come per esempio Hulu Japan, la rendono uno dei progetti televisivi più importanti a livello di cooperazione europea e non solo. Di conseguenza, si tratta di una Fiction evento. Le riprese de Il Quinto Giorno sono finalmente iniziate e per questo cominciano a trapelare sempre più dettagli su questa serie internazionale. Il Quinto Giorno: la trama della ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 23 settembre 2022) Il: laimportante produzione internazionale targata Rai racconta di un grande pericolo proveniente dalle profondità del mare, che minaccia l’umanità… Ilè latargata Rai, frutto dell’Alleanza Europea con le emittenti francesi e tedesche. La collaborazione con altre reti stranieri, come per esempio Hulu Japan, la rendono uno dei progetti televisivi più importanti a livello di cooperazione europea e non solo. Di conseguenza, si tratta di unaevento. Le riprese de Ilsono finalmente iniziate e per questo cominciano a trapelare sempre più dettagli su questa serie internazionale. Il: la trama della ...

soloioanne : Cazzooooooooooo non iniziate a rovinare i concorrenti con sti cacchio d’aerei di coppia …vi prego , aspettate siamo… - Tanc7even_ : RT @gio_lucy_: Siamo al quinto giorno e in venti minuti di daytime hanno pianto Asia Rita e Andre, come arriveranno a maggio? #Amici22 http… - elickzs : io non capisco tutto questo fanatismo su ginevra già al quinto giorno, anche a me lei sta simpatica ma perché devono osannarla così tanto - serechricutest : RT @gio_lucy_: Siamo al quinto giorno e in venti minuti di daytime hanno pianto Asia Rita e Andre, come arriveranno a maggio? #Amici22 http… -