Il prossimo governo ha già 25 miliardi in meno da spendere

Franco sta lavorando alla nota d'aggiornamenteo del Def. Ecco le nuove cifre: il pil del 2023 sarà rivisto al ribasso, +0,8% invece che 2,4%. Il benvenuto al prossimo premier: per la crisi del gas i prossimi due trimestri avranno segno negativo, quindi sarà recessione tecnica

