Il portavoce di Zelensky: «Berlusconi crede all’assassino Putin? Gli italiani scelgano bene i leader» (Di venerdì 23 settembre 2022) Putin sarebbe stato spinto dalla popolazione russa e dalle Repubbliche autoproclamate del Donbass a invadere l’Ucraina. Anzi, a difendere Donetsk e Lugansk perché «Zelensky ha aumentato gli attacchi delle sue forze contro di noi e i nostri confini». Così ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a Porta a Porta prima di giustificarsi dicendo di essere stato frainteso: «Facevo solo il cronista riferendo il pensiero di altri». Quel video, però, è stato visto anche fuori dai confini italiani e a Kiev non è piaciuto. Da Palazzo Mariinskij, sede dell’ufficio presidenziale, è arrivata la replica raccolta da Repubblica di Seriiy Nykyforov, portavoce di Volodymyr Zelensky: «Vi ricordiamo che il presidente della Russia è al potere da più di 20 anni». ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022)sarebbe stato spinto dalla popolazione russa e dalle Repubbliche autoproclamate del Donbass a invadere l’Ucraina. Anzi, a difendere Donetsk e Lugansk perché «ha aumentato gli attacchi delle sue forze contro di noi e i nostri confini». Così ha detto ildi Forza Italia, Silvio, ospite a Porta a Porta prima di giustificarsi dicendo di essere stato frainteso: «Facevo solo il cronista riferendo il pensiero di altri». Quel video, però, è stato visto anche fuori dai confinie a Kiev non è piaciuto. Da Palazzo Mariinskij, sede dell’ufficio presidenziale, è arrivata la replica raccolta da Repubblica di Seriiy Nykyforov,di Volodymyr: «Vi ricordiamo che il presidente della Russia è al potere da più di 20 anni». ...

