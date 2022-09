Il più bel secolo della mia vita: iniziano le riprese del film con Sergio Castellitto e Valerio Lundini (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono in corso le riprese della commedia firmata da Alessandro Bardani con Sergio Castellitto e Valerio Lundini intitolata Il più bel secolo della mia vita. Sono ufficialmente iniziate le riprese de Il più bel secolo della mia vita, n film diretto da Alessandro Bardani, che è anche l'autore della sceneggiatura con Luigi Di Capua, con protagonisti un inedito Sergio Castellitto e Valerio Lundini. La pellicola è una coproduzione Lucky Red e Goon films con Rai Cinema e in collaborazione con Amazon Prime e Gabriele Mainetti riveste il ruolo di produttore ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono in corso lecommedia firmata da Alessandro Bardani conintitolata Il più belmia. Sono ufficialmente iniziate lede Il più belmia, ndiretto da Alessandro Bardani, che è anche l'autoresceneggiatura con Luigi Di Capua, con protagonisti un inedito. La pellicola è una coproduzione Lucky Red e Goons con Rai Cinema e in collaborazione con Amazon Prime e Gabriele Mainetti riveste il ruolo di produttore ...

