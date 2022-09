Il Paradiso delle signore, trama 23 settembre 2022: Marcello alla riconquista di Ludovica (Di venerdì 23 settembre 2022) Marcello Barbieri, tra i grandi protagonisti di questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore, sarà intenzionato a riconquistare la sua amatissima Ludovica. I due si sono lasciati prima dell'estate, quando la gelosia del barista nei confronti di Torrebruna e le sue innumerevoli insicurezze circa le loro differenze di classe, hanno completamente distrutto il loro rapporto e la Brancia è partita per una vacanza proprio insieme all'affascinante imprenditore partenopeo. Dal canto suo, Marcello, deluso ed amareggiato per aver perso Ludovica, ha sfogato il proprio dolore con Adelaide, la quale ha preso a cuore la sua sofferenza e si è impegnata ad aiutarlo a diventare l'uomo che la Brancia merita di avere accanto. Così, la Contessa ha offerto a ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 settembre 2022)Barbieri, tra i grandi protagonisti di questa nuova stagione de Il, sarà intenzionato are la sua amatissima. I due si sono lasciati prima dell'estate, quando la gelosia del barista nei confronti di Torrebruna e le sue innumerevoli insicurezze circa le loro differenze di classe, hanno completamente distrutto il loro rapporto e la Brancia è partita per una vacanza proprio insieme all'affascinante imprenditore partenopeo. Dal canto suo,, deluso ed amareggiato per aver perso, ha sfogato il proprio dolore con Adelaide, la quale ha preso a cuore la sua sofferenza e si è impegnata ad aiutarlo a diventare l'uomo che la Brancia merita di avere accanto. Così, la Contessa ha offerto a ...

