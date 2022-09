Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 26 al 30 settembre: Salvatore scopre Anna e Ludovica si sposa (Di venerdì 23 settembre 2022) Una nuova settimana per Il Paradiso delle Signore si è concluso con grandi emozioni e nuovi risvolti… ma la settimana che va dal 26 al 30 settembre potrebbe essere devastante sia per Salvatore che Marcello Barbieri. Si è conclusa la seconda settimana di messa in onda de Il Paradiso delle Signore, la contessa Adelaide cerca redenzione e perdono del nipote Marco, dopo l’aver cercato di intromettersi tra lui, Stefania e Glori; mentre un’altra Sant’Erasmi, Matilde, cognata del giornalista, ha catturato l’attenzione di Vittorio Conti che ha messo in atto una corte sfrenata. In questo frangente, Salvatore ha dovuto salutare la moglie che inaspettatamente per seguire la mamma in America, portando con sé la piccola Irene, ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 settembre 2022) Una nuova settimana per Ilsi è concluso con grandi emozioni e nuovi risvolti… ma la settimana che va dal 26 al 30potrebbe essere devastante sia perche Marcello Barbieri. Si è conclusa la seconda settimana di messa in onda de Il, la contessa Adelaide cerca redenzione e perdono del nipote Marco, dopo l’aver cercato di intromettersi tra lui, Stefania e Glori; mentre un’altra Sant’Erasmi, Matilde, cognata del giornalista, ha catturato l’attenzione di Vittorio Conti che ha messo in atto una corte sfrenata. In questo frangente,ha dovuto salutare la moglie che inaspettatamente per seguire la mamma in America, portando con sé la piccola Irene, ...

