Il Movimento 5 stelle chiude la campagna elettorale in Piazza Santi Apostoli a Roma (Di venerdì 23 settembre 2022) Appuntamento alle ore 18 in Piazza Santi Apostoli a Roma: il Movimento 5 stelle chiude qui la campagna elettorale, in uno dei luoghi simbolo per il centrosinistra. Una scelta non casuale, quella del leader grillino Giuseppe Conte, che sarà sul palco insieme ai candidati pentastellati. Non ci sarà invece Beppe Grillo, ma non è escluso che il garante possa mandare un messaggio ai suoi elettori. La manifestazione andrà in scena mentre a Piazza del Popolo - che ieri ha ospitato il comizio finale del centrodestra - ci sarà il Pd di Enrico Letta. Nelle stesse, sempre a Roma, anche l'evento conclusivo del Terzo Polo che andrà in scena al Gianicolo. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 settembre 2022) Appuntamento alle ore 18 in: ilqui la, in uno dei luoghi simbolo per il centrosinistra. Una scelta non casuale, quella del leader grillino Giuseppe Conte, che sarà sul palco insieme ai candidati pentastellati. Non ci sarà invece Beppe Grillo, ma non è escluso che il garante possa mandare un messaggio ai suoi elettori. La manifestazione andrà in scena mentre adel Popolo - che ieri ha ospitato il comizio finale del centrodestra - ci sarà il Pd di Enrico Letta. Nelle stesse, sempre a, anche l'evento conclusivo del Terzo Polo che andrà in scena al Gianicolo.

Mov5Stelle : ??? Per votare il MoVimento 5 Stelle dovrai soltanto mettere una ?? sul simbolo: così il tuo voto andrà sia al candi… - Mov5Stelle : ?????COME VOTARE IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI ????? ?I seggi sono aperti domenica 25 settembre dalle 7:00 all… - Mov5Stelle : ?? Stai dalla parte giusta e diventa rappresentante di lista per il MoVimento 5 stelle. Abbiamo bisogno di te! Qui… - LelloChiarello : RT @Mov5Stelle: Davvero il Movimento 5 Stelle non si è occupato del Nord del Paese? I fatti raccontano un’altra storia. Il presidente @Gius… - stefan1062 : RT @Mov5Stelle: Davvero il Movimento 5 Stelle non si è occupato del Nord del Paese? I fatti raccontano un’altra storia. Il presidente @Gius… -