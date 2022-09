Il Mondiale "familiare" di Moki De Gennaro (Di venerdì 23 settembre 2022) Se la finale del Mondiale di volley femminile dovesse essere il bis di quattro anni fa in Giappone, in casa Santarelli-De Gennaro si festeggerebbe a prescindere. Una festa a emozioni contrastanti, sia chiaro, ma comunque una festa. Lei, Monica De Gennaro, Moki per tutti, sorrentina trapiantata a Conegliano dove ha vinto tutto, è il libero dell’Italia e (stando all’abbondante collezione di premi individuali) la più forte del mondo nel ruolo, anche se sull’argomento è molto diplomatica: “Ci sono tanti liberi davvero tanto forti”. Lui, Daniele Santarelli, è l’allenatore della Serbia. Non solo, è suo marito da cinque anni e suo allenatore a Conegliano da un paio di stagioni in più. Da questa estate allena la Serbia campione del mondo in carica, la Serbia di Tijana Boskovic, la grande rivale di Paola Egonu per lo scettro di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 settembre 2022) Se la finale deldi volley femminile dovesse essere il bis di quattro anni fa in Giappone, in casa Santarelli-Desi festeggerebbe a prescindere. Una festa a emozioni contrastanti, sia chiaro, ma comunque una festa. Lei, Monica Deper tutti, sorrentina trapiantata a Conegliano dove ha vinto tutto, è il libero dell’Italia e (stando all’abbondante collezione di premi individuali) la più forte del mondo nel ruolo, anche se sull’argomento è molto diplomatica: “Ci sono tanti liberi davvero tanto forti”. Lui, Daniele Santarelli, è l’allenatore della Serbia. Non solo, è suo marito da cinque anni e suo allenatore a Conegliano da un paio di stagioni in più. Da questa estate allena la Serbia campione del mondo in carica, la Serbia di Tijana Boskovic, la grande rivale di Paola Egonu per lo scettro di ...

endFTD : RT @sinneurologia: Uno stress come la perdita di un familiare può favorire l’insorgenza di disturbi cognitivi? Risponde la Dott.ssa Valenti… - VELOSPORT1960 : - ZonaJuventina : RT @ValePieraccini: (#GdS) Fantasma #Pogba: l’infortunio, la scelta di non operarsi subito, la #Juventus che fatica, il Mondiale a rischio… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: (#GdS) Fantasma #Pogba: l’infortunio, la scelta di non operarsi subito, la #Juventus che fatica, il Mondiale a rischio… - ValePieraccini : (#GdS) Fantasma #Pogba: l’infortunio, la scelta di non operarsi subito, la #Juventus che fatica, il Mondiale a risc… -