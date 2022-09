Il ministro degli Esteri ucraino al Late Show: “Abbiamo mostrato come si fa a vincere, e vinceremo” (Di venerdì 23 settembre 2022) Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che è in America per l’Assemblea generale dell’Onu, ha partecipato mercoledì sera al Late Show di Stephen Colbert: preciso, determinato, applauditissimo. Colbert ha cominciato chiedendo a Kuleba com’è il morale degli ucraini ora che è in corso la controffensiva (“la più efficace dalla Seconda guerra mondiale”) per liberare i territori ucraini occupati dalle forze di Vladimir Putin. “Abbiamo mostrato a tutto il mondo che sappiamo come si fa a vincere, e che vinceremo”, ha risposto Kuleba. Applauso forte. “Mi scusi, posso?”, dice ancora Kuleba: “Grazie per questo applauso, ma non è un applauso per me, è per il popolo ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 settembre 2022) Il, Dmytro Kuleba, che è in America per l’Assemblea generale dell’Onu, ha partecipato mercoledì sera aldi Stephen Colbert: preciso, determinato, applauditissimo. Colbert ha cominciato chiedendo a Kuleba com’è il moraleucraini ora che è in corso la controffensiva (“la più efficace dalla Seconda guerra mondiale”) per liberare i territori ucraini occupati dalle forze di Vladimir Putin. “a tutto il mondo che sappiamosi fa a, e chemo”, ha risposto Kuleba. Applauso forte. “Mi scusi, posso?”, dice ancora Kuleba: “Grazie per questo applauso, ma non è un applauso per me, è per il popolo ...

