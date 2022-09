Il Mercedes per tutta la famiglia: la CLA Shooting Brake è da sogno (Di venerdì 23 settembre 2022) La Mercedes CLA Shooting Brake è una delle migliori versioni recenti mai realizzate da un colosso come la casa di auto di Stoccarda. Tra le automobili che sono state maggiormente in grado di poter ottenere grandissimi successi in questi ultimi anni per quanto riguarda l’efficienza e la comodità, la Mercedes è sicuramente una di quelle che ha ottenuto i maggiori traguardi. AdobeDa diversi anni a queste parte nel mondo dell’automobilismo ha dato l’occasione sempre di più a una serie incredibile di vetture di poter diventare sempre di più inarrivabile. La Mercedes sicuramente rappresenta il grande fiore all’occhiello del mondo delle quattro ruote, perché dalla casa di Stoccarda sono state in grado sempre di più di uscire una serie di varianti davvero inarrivabili. Una delle ultime che sicuramente aveva ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 settembre 2022) LaCLAè una delle migliori versioni recenti mai realizzate da un colosso come la casa di auto di Stoccarda. Tra le automobili che sono state maggiormente in grado di poter ottenere grandissimi successi in questi ultimi anni per quanto riguarda l’efficienza e la comodità, laè sicuramente una di quelle che ha ottenuto i maggiori traguardi. AdobeDa diversi anni a queste parte nel mondo dell’automobilismo ha dato l’occasione sempre di più a una serie incredibile di vetture di poter diventare sempre di più inarrivabile. Lasicuramente rappresenta il grande fiore all’occhiello del mondo delle quattro ruote, perché dalla casa di Stoccarda sono state in grado sempre di più di uscire una serie di varianti davvero inarrivabili. Una delle ultime che sicuramente aveva ...

leopadanofe : @pieterj53 @Cambiacasacca Si faranno in casa Mercedes, Bmw, Ferrari e simili, tanto dall'altra parte dell'oceano no… - glncipriani : @GiuseppeConteIT @poliziadistato soldi per comprare la mercedes - mauriziocori1 : RT @FrancoLaratta: 23 agosto 1978 Undicesimo concerto alla Bussola. Sul finale Mina lascia l’orchestra sulle note di Grande, grande. Non ri… - telodogratis : Mercedes sceglie le piattaforme di Qualcomm per le sue auto connesse - NeoEnigma : Mercedes sceglie le piattaforme di Qualcomm per le sue auto connesse - -