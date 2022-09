Il libro che mostra come il digitale ha cambiato il nostro modo di pensare (Di venerdì 23 settembre 2022) «Leggendo questa ampia raccolta delle sue periodiche riflessioni appare chiaro che esiste una urgenza di cambiamento che contrasta con l’assenza di programmi e di intenzioni, sinora molto insufficienti per affrontare l’avvenire post pandemico», scrive Sapelli nella sua postfazione. «È possibile non perdere i vantaggi accumulati nell’era della globalizzazione limitandone gli attuali rischi geopolitici? Sono interrogativi primari, nella consapevolezza che anche quando la guerra Ucraina sarà finita ci risveglieremo in uno scenario imprevisto. La strada che dovremo percorrere è una strada che si traccia camminandoci, passo dopo passo. Ed è qui che diventa utile questo nuovo libro di Danilo Broggi, dal titolo contro-intuitivo “Connessi e confusi”», dice Pialuisa Bianco nella sua prefazione. E aggiunge: «Alla luce dell’attuale sconquasso e nella prospettiva di una ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 settembre 2022) «Leggendo questa ampia raccolta delle sue periodiche riflessioni appare chiaro che esiste una urgenza di cambiamento che contrasta con l’assenza di programmi e di intenzioni, sinora molto insufficienti per affrontare l’avvenire post pandemico», scrive Sapelli nella sua postfazione. «È possibile non perdere i vantaggi accumulati nell’era della globalizzazione limitandone gli attuali rischi geopolitici? Sono interrogativi primari, nella consapevolezza che anche quando la guerra Ucraina sarà finita ci risveglieremo in uno scenario imprevisto. La strada che dovremo percorrere è una strada che si traccia camminandoci, passo dopo passo. Ed è qui che diventa utile questo nuovodi Danilo Broggi, dal titolo contro-intuitivo “Connessi e confusi”», dice Pialuisa Bianco nella sua prefazione. E aggiunge: «Alla luce dell’attuale sconquasso e nella prospettiva di una ...

