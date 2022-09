Il crollo al Globe Theatre, ombre sulla manutenzione. Piovani: "Sono scosso ma spero di riaprire presto" (Di venerdì 23 settembre 2022) L'agibilità era stata concessa nel giugno 2021. La nuova verifica sarebbe dovuta avvenire nell'estate del 2023. Ma non è chiaro chi si sarebbe dovuto occupare della "messa in sicurezza delle strutture lignee esterne ammalorate" Leggi su repubblica (Di venerdì 23 settembre 2022) L'agibilità era stata concessa nel giugno 2021. La nuova verifica sarebbe dovuta avvenire nell'estate del 2023. Ma non è chiaro chi si sarebbe dovuto occupare della "messa in sicurezza delle strutture lignee esterne ammalorate"

vigilidelfuoco : ?? #Roma, crollo parziale di una scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese durante l’esodo a fine spettacolo. Coi… - Agenzia_Ansa : Sono 10 i feriti per il crollo della scala al Globe Theatre. Si tratta di 5 adulti e 5 ragazzi che stanno per esser… - emmeu9 : RT @localteamtv: Roma, crollo al Globe Theatre di Villa Borghese: cede una scala in legno dopo uno spettacolo per le scolaresche. Alcuni st… - RedazioneLaNews : #Roma Crollo Globe Theatre, si indaga sulla tragedia sfiorata. Da Comune pronta commissione tecnica - massimo_san : RT @Open_gol: L’inchiesta della procura di Roma: il reato ipotizzato è lesioni colpose -