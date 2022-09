Il centrosinistra chiude la campagna elettorale in Piazza del Popolo (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il centrodestra, che lo ha fatto ieri sera, è il centrosinistra a impossessarsi di Piazza del Popolo, a Roma. La coalizione Partito democratico - Italia democratica e progressista sarà in Piazza dalle ore 18, per l'evento conclusivo della campagna elettorale, in vista del voto di domenica 25 settembre. Insieme al segretario del Pd Enrico Letta ci saranno Roberto Speranza, ministro della Salute ed esponente di Articolo uno. Ed Elly Schlein, vice presidente dell'Emilia Romagna, candidata della coalizione in regione e che si è avvicinata al Pd dopo il percorso delle cosiddette Agorà democratiche, volute dallo stesso Letta. Previsti anche gli interventi dei governatori dem. E del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il centrodestra, che lo ha fatto ieri sera, è ila impossessarsi didel, a Roma. La coalizione Partito democratico - Italia democratica e progressista sarà indalle ore 18, per l'evento conclusivo della, in vista del voto di domenica 25 settembre. Insieme al segretario del Pd Enrico Letta ci saranno Roberto Speranza, ministro della Salute ed esponente di Articolo uno. Ed Elly Schlein, vice presidente dell'Emilia Romagna, candidata della coalizione in regione e che si è avvicinata al Pd dopo il percorso delle cosiddette Agorà democratiche, volute dallo stesso Letta. Previsti anche gli interventi dei governatori dem. E del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

