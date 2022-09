Il centrodestra unito: 'Governeremo per 5 anni'. Meloni: 'Pronti a fare le riforme' (Di venerdì 23 settembre 2022) - La coalizione da chiuso la campagna elettorale a Piazza del Popolo, tra le 8 mila e le 10 mila le persone presenti. Salvini, in caso di vittoria, ha promesso che la prossima legislatura sarà stabile. Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 settembre 2022) - La coalizione da chiuso la campagna elettorale a Piazza del Popolo, tra le 8 mila e le 10 mila le persone presenti. Salvini, in caso di vittoria, ha promesso che la prossima legislatura sarà stabile.

FratellidItalia : ?? Ci vediamo a Roma (#PiazzaDelPopolo) ore 17.30. Manifestazione del #centrodestra unito - berlusconi : Mi avete accolto in tantissimi a Roma e, lo ammetto, mi sono emozionato. Come ho sempre fatto, metterò il mio impe… - Giorgiolaporta : In bocca al lupo al mio #centrodestra unito. Cercheranno di farvi litigare, infangare, separare, perché uniti siete… - Fabiomass65 : RT @tempoweb: 'Pronti al presidenzialismo' @GiorgiaMeloni si prende la piazza del #centrodestra #piazzadelpopolo #22settembre https://t.co… - EnricoAntonio68 : RT @ilgiornale: Il messaggio dei leader: insieme guideremo il Paese per cinque anni. Meloni: ci teme chi ha capito che sta per perdere il p… -