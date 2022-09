Il Business Matching di Sace per la transizione energetica (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sei grandi imprese impegnate in progetti di transizione energetica e provenienti da tutto il mondo, dalla Turchia all'Uzbekistan fino al Brasile, hanno incontrato grazie a Sace circa 80 aziende italiane della filiera dell'energia. Il Gruppo Sace ha promosso, infatti, un importante appuntamento di Business Matching per facilitare l'incontro tra fornitori italiani e grandi Buyer esteri alla ricerca di tecnologie di qualità per investire nei propri piani di sviluppo e crescita. L'obiettivo di questi incontri – che hanno coinvolto, grazie al ruolo della Rete Internazionale di Sace – la brasiliana Braskem, l'uzbeka Enter Engineering, le turche Çalik, Enka e Tupras e la mediorientale Gulf Cryo, le quali complessivamente hanno un fatturato di oltre 34 ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sei grandi imprese impegnate in progetti die provenienti da tutto il mondo, dalla Turchia all'Uzbekistan fino al Brasile, hanno incontrato grazie acirca 80 aziende italiane della filiera dell'energia. Il Gruppoha promosso, infatti, un importante appuntamento diper facilitare l'incontro tra fornitori italiani e grandi Buyer esteri alla ricerca di tecnologie di qualità per investire nei propri piani di sviluppo e crescita. L'obiettivo di questi incontri – che hanno coinvolto, grazie al ruolo della Rete Internazionale di– la brasiliana Braskem, l'uzbeka Enter Engineering, le turche Çalik, Enka e Tupras e la mediorientale Gulf Cryo, le quali complessivamente hanno un fatturato di oltre 34 ...

