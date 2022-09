sportli26181512 : Il #Brasile batte 3-0 il #Ghana in #amichevole: esordio per Bremer: I verdeoro superano a Le Havre la nazionale di… - iVolleymagazine : Pallavolo FIVBWomensWCH - Test-martch: la Germania rimonta e batte al quinto il Brasile - CarlottaRossi11 : Pallavolo FIVBWomensWCH - Test-martch: la Germania rimonta e batte al quinto il Brasile - to_ginornot_to : Sicuramente meglio dei prelevati ma il brasile a distanza di anni ci batte ancora -

Corriere dello Sport

LE HAVRE (Francia) - Il3 - 0 in amichevole il Ghana nel match giocato a Le Havre: a decidere il match i gol di Marquinhos al 9' e la doppietta dell'attaccante del Tottenham Richarlison (tiro dal limite al 28' ...Ore 21:03 - 17' Raspadoridalla bandierina, Scamacca commette fallo in attacco su Rice. Ore ... quando arrivarono a cinque tra amichevoli e fase a gironi del Mondiale in. Ore 19:55 - ... Il Brasile batte 3-0 il Ghana in amichevole: esordio per Bremer I verdeoro superano a Le Havre la nazionale di Afena-Gyan grazie al gol di Marquinhos e alla doppietta di Richarlison ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...