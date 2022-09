“Ieri ho lasciato il Pd, voterò Conte”. Le ragioni dell’ex assessore alle Politiche sociali di Asti, che per il dopo voto sogna “la fusione a caldo” (Di venerdì 23 settembre 2022) Voti in transito dal Partito democratico al Movimento 5 stelle, ma non solo per questioni di calcolo. Oltre al “voto utile” evocato da esponenti dem come il governatore della Puglia Michele Emiliano, che per battere il centrodestra invita a scegliere collegio per collegio, indifferentemente che si tratti di Pd o M5s, a spostare preferenze sono anche ragioni sostanziali, per non dire di cuore. ragioni che ad Asti stanno spingendo molti esponenti della sinistra storica locale a dichiarare che voteranno per il M5s. Tra loro anche l’ex Pd Piero Vercelli, dal 2012 al 2017 assessore comunale alle Politiche sociali: “Il Movimento è l’unico a dare ancora qualche speranza a chi se la passa male”, spiega. Oggi è alla guida di una cooperativa sociale che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Voti in transito dal Partito democratico al Movimento 5 stelle, ma non solo per questioni di calcolo. Oltre al “utile” evocato da esponenti dem come il governatore della Puglia Michele Emiliano, che per battere il centrodestra invita a scegliere collegio per collegio, indifferentemente che si tratti di Pd o M5s, a spostare preferenze sono anchesostanziali, per non dire di cuore.che adstanno spingendo molti esponenti della sinistra storica locale a dichiarare che voteranno per il M5s. Tra loro anche l’ex Pd Piero Vercelli, dal 2012 al 2017comunale: “Il Movimento è l’unico a dare ancora qualche speranza a chi se la passa male”, spiega. Oggi è alla guida di una cooperativa sociale che si ...

