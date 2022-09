I russi obbligano a votare il referendum per l'annessione. Il patriarca Kirill: "Arruolatevi" (Di venerdì 23 settembre 2022) Nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk e nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia prende il via il referendum per l'annessione alla russia e, secondo Kiev, le modalità usate dai russi sono quelle della costrizione. "Gli occupanti stanno impedendo alle persone di lasciare la città tra il 23 e il 27 settembre" denunciano gli ucraini parlando di "gruppi armati" che si muovono casa per casa a prelevare le persone per farle votare al "cosiddetto referendum". Del resto l'obiettivo del Cremlino, dopo lo scontato via libera alla richiesta di annessione, alla russia è chiaro. Dal momento in cui i quattro territori "si uniranno alla russia" eventuali attacchi ucraini saranno considerati "attacchi al Paese in conformità con la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Nelle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk e nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia prende il via ilper l'allaa e, secondo Kiev, le modalità usate daisono quelle della costrizione. "Gli occupanti stanno impedendo alle persone di lasciare la città tra il 23 e il 27 settembre" denunciano gli ucraini parlando di "gruppi armati" che si muovono casa per casa a prelevare le persone per farleal "cosiddetto". Del resto l'obiettivo del Cremlino, dopo lo scontato via libera alla richiesta di, allaa è chiaro. Dal momento in cui i quattro territori "si uniranno allaa" eventuali attacchi ucraini saranno considerati "attacchi al Paese in conformità con la ...

tempoweb : I russi obbligano a votare il #referendum per l'annessione. Il patriarca #Kirill 'Arruolatevi' #ucraina… - sandro_orl : I soldati russi obbligano a votare. Chi lo dice? Serhiy Gaidai, l'uomo messo da #Zelensky a capo della regione di… - singerel : Di casa in casa nei territori occupati, i soldati russi obbligano a votare per il 'referendum farsa' e arrestano ch… - GiorgioaSnaide6 : @tradori Sono preoccupati e nervosi. Hanno paura. Non si vedono i russi coi mitra e i carrarmati, che li obbligano...... Come dicono in TV. - esidau : Forse sarà che i gruppi armati servono per proteggere il #referendum di attacchi #nazisti di #Kiev & Company. Altri… -