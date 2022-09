I lepenisti vanno a congresso. Ma Marine rimane a guardare

Strisciarossa

Celebrare la nascita della creatura politica di Jean Marie [...] Continua a leggere The post Ia congresso. Ma Marine rimane a guardare appeared first on ...... nonché il gusto per la tenacia con cuiperseguiti gli obiettivi. Tutta questa involuzione è ... localmente affidata a capi che definire" Campania docet! " è un eufemismo. Le dinamiche ... Addio a Godard, funanbolico regista della Nouvelle Vague che fu lepenista e maoista