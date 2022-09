I convocati dell’Italia U16 per lo stage a Vinovo (Di venerdì 23 settembre 2022) Ecco la lista de stage di due giorni a Torino per l’Italia under 16, al termine del quale verrà disputata a Vinovo un’amichevole contro i pari età della Juventus. Ecco di seguito i 18 convocati: PORTIERI: Massimo Pessina (Bologna), Emanuele Finardi (Atalanta); DIFENSORI: Salem Albé (Milan), Pantaleo Cretì (Monza), Lorenzo Malanca (Sampdoria), Elia Galletti (Atalanta), Gianluca Maggiore (Atalanta), Raul Zinni (Roma); CENTROCAMPISTI: Guido Della Rovere (Cremonese), Andrea Mussini (Sassuolo), Edoardo Casadei (Torino), Lorenzo De Caro (Roma), Marco Genovese (Sampdoria), Sebastiano Ebano (Spezia), Antonio Stefano Merola (Juventus); ATTACCANTI: Gabriele Mazzetti (Bologna), Kevin Stella (Verona), Tommaso Principe (Monza). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) Ecco la lista dedi due giorni a Torino per l’Italia under 16, al termine del quale verrà disputata aun’amichevole contro i pari età della Juventus. Ecco di seguito i 18: PORTIERI: Massimo Pessina (Bologna), Emanuele Finardi (Atalanta); DIFENSORI: Salem Albé (Milan), Pantaleo Cretì (Monza), Lorenzo Malanca (Sampdoria), Elia Galletti (Atalanta), Gianluca Maggiore (Atalanta), Raul Zinni (Roma); CENTROCAMPISTI: Guido Della Rovere (Cremonese), Andrea Mussini (Sassuolo), Edoardo Casadei (Torino), Lorenzo De Caro (Roma), Marco Genovese (Sampdoria), Sebastiano Ebano (Spezia), Antonio Stefano Merola (Juventus); ATTACCANTI: Gabriele Mazzetti (Bologna), Kevin Stella (Verona), Tommaso Principe (Monza). L'articolo proviene da Calcio News 24.

